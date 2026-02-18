Ричмонд
Гирасси: «На следующей неделе “Боруссия” отправится в Италию, чтобы пройти дальше»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Форвард забил гол и сделал голевую передачу. Его признали лучшим игроком встречи.

«Я играю не один — это была командная работа. Мы быстро забили первый мяч, затем второй, а во втором тайме сыграли уже не так ярко, но надежно оборонялись. Теперь сосредотачиваемся на ближайшем туре, а затем на следующей неделе отправимся в Италию, чтобы пройти дальше. Я забил быстрый гол головой, чем застал вратаря врасплох. Второй мяч стал результатом хорошей комбинации с Феликсом Нмечей, который отлично сыграл в стенку», — цитирует пресс-служба УЕФА Гирасси.

Ответная игра пройдет в Италии через неделю, 25 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.

17 февр 23:00 Боруссия Д — Аталанта 2:0.