Гирасси: «На следующей неделе “Боруссия” отправится в Италию, чтобы пройти дальше»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Форвард забил гол и сделал голевую передачу. Его признали лучшим игроком встречи.
«Я играю не один — это была командная работа. Мы быстро забили первый мяч, затем второй, а во втором тайме сыграли уже не так ярко, но надежно оборонялись. Теперь сосредотачиваемся на ближайшем туре, а затем на следующей неделе отправимся в Италию, чтобы пройти дальше. Я забил быстрый гол головой, чем застал вратаря врасплох. Второй мяч стал результатом хорошей комбинации с Феликсом Нмечей, который отлично сыграл в стенку», — цитирует пресс-служба УЕФА Гирасси.
Ответная игра пройдет в Италии через неделю, 25 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.
