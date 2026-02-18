Моуринью: «Меня удалили, потому что я сказал арбитру очевидные вещи»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью после поражения от «Реала» (0:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов прокомментировал свое удаление и действия арбитра.
— Вас удалили, потому что вы протестовали против того, что Винисиусу не дали вторую желтую карточку?
— Нет… нет… Меня удалили, потому что я сказал нечто очевидное: у рефери была записка, в которой говорилось, что Тшуамени, Каррерас и Хейсен не могут получить желтую карточку, и арбитр не хотел предупреждать Каррераса и Тшуамени, — приводит YSscores слова Моуринью. — Сказал об этом судье. Я на бровке уже на протяжении 1400 матчей, и он хорошо знает, кого он может предупредить, а кого — нет. Все мы знаем, как обстоят дела.
«Реал» заслужил победу, они были сильнее… В ответном матче я не смогу находиться на скамейке запасных, заходить в раздевалку, общаться с командой, и мне будет сложно, но у меня есть коллеги и помощники, и они сделают свою работу".
Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
Еще один расистский скандал с Винисиусом — теперь в Лиге чемпионов! Похоже, его назвали обезьяной.
17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.