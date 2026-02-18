Ричмонд
Луис Энрике — о двух пропущенных голах в начале матча с «Монако»: «ПСЖ» справился с этим испытанием"

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал два пропущенных гол команды в стыковом матче Лиги чемпионов против «Монако» (3:2).

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал два пропущенных гол команды в стыковом матче Лиги чемпионов против «Монако» (3:2).

«Уже первая атака “Монако” привела к взятию наших ворот. Затем соперник снова успешно преодолел нашу оборону и забил второй мяч. Такие ситуации могли бы пошатнуть веру игроков в себя, причем как на индивидуальном, так и на командном уровне. Однако мы справились с этим испытанием. Настроение коллектива оставалось отлчичным, несмотря на сложность момента», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Кошмар «Монако» и Головина: «ПСЖ» оформил камбэк с 0:2, у Александра второе удаление за четыре дня.

Оба гола монегасков в матче забил американский нападающий Фоларин Балоган, ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов.

Ответная игра между командами пройдет 25 февраля в Париже. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

17 февр 23:00 Монако — ПСЖ 2:3.

