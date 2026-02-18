Спаллетти: «Ювентус» не показал своего характера в матче с «Галатасараем», сделали три шага назад"

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Галатасарая» (2:5) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Сегодня вечером “Ювентус” не показал своего характера, сделали три шага назад. Мы не осознали сложность и опасность того, что делали. Если уступаем в качестве игры, то всегда находимся в обороне под риском. Постараемся провести правильный анализ перед ответным матчем», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.
Ответный матч между пройдет в Турине через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
