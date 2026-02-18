Болельщики «Монако» на русском языке потребовали отставки руководства

Болельщики «Монако» во время матча плей-офф Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:3) потребовали от руководства клуба отставки на разных языках мира.
На трибунах «Луи II» появились баннеры на 6 языках, в том числе на русском: «Направление — отставка».
Основным владельцем «Монако» с 2011 года является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.
Ответная игра пройдет в Париже через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
17 февр 23:00 Монако — ПСЖ 2:3.