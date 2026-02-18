Тшуамени: «Игроки “Реала” хотели уйти с поля после скандала с Винисиусом»

Полузащитник «Реала» Орельен Тшуамени после победы над «Бенфикой» (1:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов прокомментировал скандал с участием Винисиуса Жуниора.
«Все знают, что в конечном итоге мы никогда не узнаем всех деталей. Мы в “Реале” все поддерживаем Вини. Он рассказал нам, что произошло, а парень из “Бенфики” сказал, что это неправда. В начале мы хотели уйти с поля, обсуждали все вместе это. Вини сказал, что нам нужно начать все заново, чтобы иметь возможность выиграть этот матч, и именно это мы и сделали. В конце концов, эта победа была заслужена», — приводит SoFoot слова Тшуамени.
Игра была прервана после гола Винисиуса на 50-й минуте встречи из-за расистских оскорблений в адрес бразильца. По мнению игрока, помимо болельщиков его оскорбил вингер португальской команды Джанлука Престианни, который утверждает, что не использовал оскорбления расистского характера.
Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
Еще один расистский скандал с Винисиусом — теперь в Лиге чемпионов! Похоже, его назвали обезьяной.
17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.