Тшуамени: «Игроки “Реала” хотели уйти с поля после скандала с Винисиусом»

«Все знают, что в конечном итоге мы никогда не узнаем всех деталей. Мы в “Реале” все поддерживаем Вини. Он рассказал нам, что произошло, а парень из “Бенфики” сказал, что это неправда. В начале мы хотели уйти с поля, обсуждали все вместе это. Вини сказал, что нам нужно начать все заново, чтобы иметь возможность выиграть этот матч, и именно это мы и сделали. В конце концов, эта победа была заслужена», — приводит SoFoot слова Тшуамени.