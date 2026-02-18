На заставке смартфона Престианни стоит фотография с Винисиусом

Испанское издание Marca после скандала с оскорблениями в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0) опубликовало фотографию вингера лиссабонцев Джанлуки Престианни.
По информации источника, на заставке смартфона аргетинского вингера стоит фотография с Винисиусом.
Игра была прервана после гола Винисиуса на 50-й минуте встречи из-за расистских оскорблений в адрес бразильца. По мнению игрока, помимо болельщиков его оскорбил Престианни, который утверждает, что не использовал оскорбления расистского характера.
Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
Еще один расистский скандал с Винисиусом — теперь в Лиге чемпионов! Похоже, его назвали обезьяной.
17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.