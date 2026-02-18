Российский гимнаст Заика пропустит этап Кубка мира в Германии

Заика вляется чемпионом России в упражнениях на кольцах 2024 и 2025 годов. На чемпионате мира-2025 в Индонезии спортсмен был заявлен только в упражнениях на кольцах, показал в квалификации 12-й результат и не сумел пробиться в финал.