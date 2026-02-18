Ричмонд
Витинья — о камбэке «ПСЖ» в матче с «Монако»: «Это говорит о нашем характере»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

«Фантастика. Два быстрых пропущенных гола — это сложно, но мы вернулись в игру, и это говорит о нашем характере. Было непросто, но мы сделали это. Во многом это произошло благодаря помощи Дезире Дуэ и других парней, вышедших на замену», — приводит слова Витиньи пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между командами состоится в 25 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Кошмар «Монако» и Головина: «ПСЖ» оформил камбэк с 0:2, у Александра второе удаление за четыре дня.