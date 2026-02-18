Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-хавбек «Амкала» Товмасян — игрок «Народной Команды»

Бывший хавбек «Амкала» Эрик Товмасян перешел в «Народную Команду».

Источник: Спортс"

Клуб объявил о подписании 29-летнего полузащитника в перерыве матча с ФК «10» в НаПике.

Товмасян дебютировал за «Народную» в матче с «Десяткой» и отметился автоголом.

Ранее хавбек выступал за «Амкал» и SD Family в WINLINE Медиалиге.