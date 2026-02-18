Экс-хавбек «Амкала» Товмасян — игрок «Народной Команды»

Клуб объявил о подписании 29-летнего полузащитника в перерыве матча с ФК «10» в НаПике.
Товмасян дебютировал за «Народную» в матче с «Десяткой» и отметился автоголом.
Ранее хавбек выступал за «Амкал» и SD Family в WINLINE Медиалиге.
Бывший хавбек «Амкала» Эрик Товмасян перешел в «Народную Команду».
Клуб объявил о подписании 29-летнего полузащитника в перерыве матча с ФК «10» в НаПике.
Товмасян дебютировал за «Народную» в матче с «Десяткой» и отметился автоголом.
Ранее хавбек выступал за «Амкал» и SD Family в WINLINE Медиалиге.