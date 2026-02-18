Павел Рожков: «Поедут ли украинские чиновники на Паралимпиаду, вопрос вторичный. Главное, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться»

"В центре любой Паралимпиады не чиновники, а спортсмены. Для них эти Игры не просто очередной старт, а вершина пути.
Российские параатлеты слишком хорошо знают, что значит оказаться в центре политических игр: в 2016 и 2022 годах команды были отстранены в полном составе. Причем в 2022 году спортсмены приехали на Игры на пике формы, с запасом выиграв командный зачет чемпионата мира накануне, а в итоге уехали, так и не начав выступление.
Напомню, что и сейчас российских спортсменов на Играх будет всего шесть, и это тоже следствие долгих политических коллизий.
Так что поедут ли украинские чиновники или нет, вопрос вторичный. Главное, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться. Если кто-то считает, что демонстративное отсутствие — это способ поддержать, то, боюсь, это глубокое заблуждение и недальновидность", — сказал Рожков.
Зимняя Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.