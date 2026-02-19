Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария сыграет с США, Канада встретится с Южной Кореей, другие матчи

Олимпийские игры-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Женщины.
Групповой этап / 12-я сессия.
Швейцария — США — 16.05.
Канада — Южная Корея — 16.05.
Япония — Китай — 16.05.
Великобритания — Италия — 16.05.
Турнирное положение: Швеция — 7 побед (9 игр), Швейцария — 6 (8), Канада — 5 (8), Южная Корея — 5 (8), США — 5 (8), Великобритания — 4 (8), Дания — 4 (9), Китай — 2 (8), Италия — 2 (8), Япония — 1 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Прямая трансляция — Okko.
