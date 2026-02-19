Ричмонд
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария сыграет с США, Канада встретится с Южной Кореей, другие матчи

19 февраля на Олимпийских играх пройдут заключительные матчи группового этапа женского турнира по керлингу.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Женщины.

Групповой этап / 12-я сессия.

Швейцария — США — 16.05.

Канада — Южная Корея — 16.05.

Япония — Китай — 16.05.

Великобритания — Италия — 16.05.

Турнирное положение: Швеция — 7 побед (9 игр), Швейцария — 6 (8), Канада — 5 (8), Южная Корея — 5 (8), США — 5 (8), Великобритания — 4 (8), Дания — 4 (9), Китай — 2 (8), Италия — 2 (8), Япония — 1 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское. Прямая трансляция — Okko.

