«Брюгге» вырвал ничью в первом матче с «Атлетико»

В начале второй половины бельгийская команда забила два мяча — отличились Рафаэль Оньедика и Николо Тресольди. На 79-й минуте «матрасники» вышли вперед благодаря автоголу Хоэля Ордоньеса. В концовке основного времени форвард Христос Тзолис забил гол и сравнял счет.