«Брюгге» вырвал ничью в первом матче с «Атлетико»

«Атлетико» и «Брюгге» сыграли вничью в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 3:3.

«Атлетико» и «Брюгге» сыграли вничью в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 3:3. Игра прошла в Бельгии на стадионе «Ян Брейдел».

На 8-й минуте нападающий мадридской команды Хулиан Альварес реализовал пенальти и открыл счет. В концовке первого тайма форвард Адемола Лукман удвоил преимущество гостей.

В начале второй половины бельгийская команда забила два мяча — отличились Рафаэль Оньедика и Николо Тресольди. На 79-й минуте «матрасники» вышли вперед благодаря автоголу Хоэля Ордоньеса. В концовке основного времени форвард Христос Тзолис забил гол и сравнял счет.

Ответный матч пройдет в Испании через неделю, 24 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.

18 февр 23:00 Брюгге — Атлетико 3:3.