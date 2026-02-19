Ричмонд
«Байер» на выезде обыграл «Олимпиакос»

«Байер» выиграл у «Олимпиакоса» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2:0.

«Байер» выиграл у «Олимпиакоса» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 2:0. Игра прошла на стадионе «Караискакис» в Пирее.

Иранский нападающий греческой команды Мехди Тареми в концовке первого тайма забил гол, но он был отменен ВАР из-за офсайда. В начале второй половины чешский форвард леверкузенцев Патрик Шик за 3 минуты оформил дубль и принес своей команде победу.

Ответная игра пройдет через неделю, 24 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

18 февр 23:00 Олимпиакос П — Байер 0:2.