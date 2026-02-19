«Байер» на выезде обыграл «Олимпиакос»

Иранский нападающий греческой команды Мехди Тареми в концовке первого тайма забил гол, но он был отменен ВАР из-за офсайда. В начале второй половины чешский форвард леверкузенцев Патрик Шик за 3 минуты оформил дубль и принес своей команде победу.