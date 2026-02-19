«Карабах» — «Ньюкасл»: почему Эскос наказал Матеуса Силву пенальти?

На 29-й минуте первого стыкового матча Лиги чемпионов «Карабах» — «Ньюкасл» (1:6) норвежский судья Эспен Эскос продолжил игру, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. Однако уже вскоре после вмешательства нидерландских видеоассистентов Роба Диперинка и Денниса Хиглера рефери изменил решение и указал на 11-метровую отметку.
Этот вердикт вызвал бурные споры среди судейских экспертов, часть из которых указывала на то, что в штрафной площади «Карабаха» случился контакт мяча с левой рукой 2-го номера, которая пошла в упор. Такие «опорные руки», как правило, не наказываются штрафными и 11-метровыми ударами.
Но дело в том, что есть иная точка зрения на игру футболистов обороняющейся команды, которые фактически дублируют действия вратаря: к примеру, не пытаются в подкате выбить мяч, а прыгают, как голкипер, и останавливают мяч рукой. Именно так и произошло в случае с Матеусом Силвой. И потому в данном моменте контакт его руки с мячом был оценен как фол и наказан пенальти.
Вроде как на этот счет даже есть пожелание (указание или инструкция) судейских руководителей УЕФА. Но если это действительно так, странно, что Эскос сразу не назначил пенальти, ведь он видел, что случилось в штрафной площади. К тому же норвежец участвовал в недавнем сборе рефери УЕФА на Кипре и, если похожие эпизоды там обсуждались, он должен быть в курсе.