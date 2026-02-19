«Карабах» — «Ньюкасл»: почему Эскос наказал Матеуса Силву пенальти?

Вроде как на этот счет даже есть пожелание (указание или инструкция) судейских руководителей УЕФА. Но если это действительно так, странно, что Эскос сразу не назначил пенальти, ведь он видел, что случилось в штрафной площади. К тому же норвежец участвовал в недавнем сборе рефери УЕФА на Кипре и, если похожие эпизоды там обсуждались, он должен быть в курсе.