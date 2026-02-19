Ричмонд
Шик признан лучшим игроком матча «Олимпиакос» — «Байер»

Форвард «Байера» Патрик Шик признан лучшим игроком первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (2:0).

Форвард «Байера» Патрик Шик признан лучшим игроком первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (2:0). Чех оформил дубль.

«Он демонстрировал отличное движение, постоянно держа оборону “Олимпиакоса” в напряжении, совершал своевременные рывки, хорошо удерживал мяч и неизменно присутствовал при стандартных положениях как в атаке, так и в обороне, что стало ключевым моментом в его игре и позволило забить голы», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответная игра пройдет в Германии через неделю, 24 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

18 февр 23:00 Олимпиакос П — Байер 0:2.