Шик признан лучшим игроком матча «Олимпиакос» — «Байер»

Форвард «Байера» Патрик Шик признан лучшим игроком первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (2:0). Чех оформил дубль.
«Он демонстрировал отличное движение, постоянно держа оборону “Олимпиакоса” в напряжении, совершал своевременные рывки, хорошо удерживал мяч и неизменно присутствовал при стандартных положениях как в атаке, так и в обороне, что стало ключевым моментом в его игре и позволило забить голы», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.
Ответная игра пройдет в Германии через неделю, 24 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
18 февр 23:00 Олимпиакос П — Байер 0:2.