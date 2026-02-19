Форвард «Буде-Глимта» Хег признан лучшим игроком матча с «Интером»

Нападающий «Буде-Глимта» Каспер Хег признан лучшим игроком первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Интера» (3:1). 25-летний датчанин забил гол и сделал две голевые передачи.
«Каспер проявлял многой усилий. Он отлично работал в обороне, но также был чрезвычайно результативен, сделав две результативные передачи и забив гол», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.
Ответный матч пройдет 24 февраля в Милане. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
18 февр 23:00 Буде-Глимт — Интер 3:1.