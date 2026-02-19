Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард «Буде-Глимта» Хег признан лучшим игроком матча с «Интером»

Нападающий «Буде-Глимта» Каспер Хег признан лучшим игроком первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Интера» (3:1).

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Буде-Глимта» Каспер Хег признан лучшим игроком первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Интера» (3:1). 25-летний датчанин забил гол и сделал две голевые передачи.

«Каспер проявлял многой усилий. Он отлично работал в обороне, но также был чрезвычайно результативен, сделав две результативные передачи и забив гол», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч пройдет 24 февраля в Милане. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

18 февр 23:00 Буде-Глимт — Интер 3:1.