Лучшим игроком матча «Брюгге» — «Атлетико» признан Ванакен

Капитан «Брюгге» Ханс Ванакен был признан лучшим игроком матча плей-офф Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:3).

Источник: Спорт-Экспресс

Капитан «Брюгге» Ханс Ванакен был признан лучшим игроком матча плей-офф Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:3). 33-летний бельгиец не отметился результативными действиями, пробежал 12,4 километра, точность его передач была 86 процентов.

«Он оказал значительное влияние на командную динамику, грамотно читал игру и решительно связывал оборону с атакой», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч пройдет в Испании через неделю, 24 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.

18 февр 23:00 Брюгге — Атлетико 3:3.