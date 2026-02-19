Лучшим игроком матча «Брюгге» — «Атлетико» признан Ванакен

Капитан «Брюгге» Ханс Ванакен был признан лучшим игроком матча плей-офф Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:3). 33-летний бельгиец не отметился результативными действиями, пробежал 12,4 километра, точность его передач была 86 процентов.
«Он оказал значительное влияние на командную динамику, грамотно читал игру и решительно связывал оборону с атакой», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.
Ответный матч пройдет в Испании через неделю, 24 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.
18 февр 23:00 Брюгге — Атлетико 3:3.