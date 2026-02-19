Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Брюгге» — «Атлетико»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Атлетико» сыграли вничью с «Брюгге» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 3:3.

Источник: Спорт-Экспресс

«Атлетико» сыграли вничью с «Брюгге» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 3:3.

У мадридской команды голы забили Хулиан Альварес и Адемола Лукман, а также гол в свои ворота забил защитник бельгийской команды Хоэль Ордоньес. У «Брюгге» забитыми мячами отметились Рафаэль Оньедика, Николо Тресольди и Христос Тзолис.

Ответный матч пройдет в Испании через неделю, 24 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.

18 февр 23:00 Брюгге — Атлетико 3:3.

«Буде-Глимт», что ты такое? Команда Хайкина обыграла еще одного гранда — на этот раз «Интер» на старте плей-офф.