«Брюгге» — «Атлетико»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Атлетико» сыграли вничью с «Брюгге» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 3:3.
У мадридской команды голы забили Хулиан Альварес и Адемола Лукман, а также гол в свои ворота забил защитник бельгийской команды Хоэль Ордоньес. У «Брюгге» забитыми мячами отметились Рафаэль Оньедика, Николо Тресольди и Христос Тзолис.
Ответный матч пройдет в Испании через неделю, 24 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.
18 февр 23:00 Брюгге — Атлетико 3:3.
