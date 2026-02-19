Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Карабах» — «Ньюкасл»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Ньюкасл» переиграл «Карабах» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 6:1.

Источник: Спорт-Экспресс

«Ньюкасл» переиграл «Карабах» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 6:1. Игра прошла в Азербайджане.

У английской команды покер оформил Энтони Гордон, а также по одному голу забили Малик Тшау и Джейкоб Мерфи. Единственный гол азербайджанского клуба на счету Эльвина Джафаргулиева.

Ответный матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле 24 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

18 февр 20:45 Карабах — Ньюкасл Юнайтед 1:6.

«Буде-Глимт», что ты такое? Команда Хайкина обыграла еще одного гранда — на этот раз «Интер» на старте плей-офф.