Тренер «Буде-Глимта» назвал средним уровень игры своей команды против «Интера»

Главный тренер «Буде-Глимта» Кьетиль Кнутсен прокомментировал победу над «Интером» (3:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Думаю, сегодня нам несколько повезло. Мы и вправду эффективны, но, на мой взгляд, для нас это был всего лишь средний уровень игры. Результат — хороший, но вот сам уровень — средний", — цитирует пресс-служба УЕФА Кнутсена.

Ответный матч пройдет 24 февраля в Милане. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

18 февр 23:00 Буде-Глимт — Интер 3:1.

«Буде-Глимт», что ты такое? Команда Хайкина обыграла еще одного гранда — на этот раз «Интер» на старте плей-офф.