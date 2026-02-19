Ричмонд
Аллегри — про Фабрегаса: «Мальчишка, который начал тренировать только вчера»

Между главными тренерами «Милана» и «Комо» в конце матча 24-го тура чемпионата Италии произошел конфликт.

Источник: Спорт-Экспресс

Между главными тренерами «Милана» и «Комо» (1:1) в конце матча 24-го тура чемпионата Италии произошел конфликт.

На 79-й минуте наставник «Комо» Сеск Фабрегас придержал игрока «россонери» Алексиса Салемакерса, что не понравилось Массимилиано Аллегри, тренирующему «Милан». В результате потасовки наставник миланской команды получил красную карточку.

По информации журналиста Николо Скиры, Аллегри назвал Фабрегаса идиотом и сказал: «Ты мальчишка, который начал тренировать только вчера».

«Моя красная? Салемакерс возвращался в игру, но Фабрегас схватил его… Он извинился? Понимаю, но в следующий раз, когда кто-то захочет вернуться на поле, я тоже подкачусь», — сказал Аллегри на пресс-конференции.