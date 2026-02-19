Симеоне назвал ничью с «Брюгге» положительным результатом для «Атлетико»

«Мы вели 2:0, потом 3:2, но соперник отлично отреагировал на два пропущенных мяча. Получился красивый матч с высоким темпом, качественной игрой и голами. Мы уезжаем с позитивным результатом и рассчитываем завершить дело на своем поле наилучшим образом», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.