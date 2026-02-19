Ричмонд
Симеоне назвал ничью с «Брюгге» положительным результатом для «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Брюгге» (3:3) в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы вели 2:0, потом 3:2, но соперник отлично отреагировал на два пропущенных мяча. Получился красивый матч с высоким темпом, качественной игрой и голами. Мы уезжаем с позитивным результатом и рассчитываем завершить дело на своем поле наилучшим образом», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

Ответный матч пройдет в Испании через неделю, 24 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.

18 февр 23:00 Брюгге — Атлетико 3:3.

«Буде-Глимт», что ты такое? Команда Хайкина обыграла еще одного гранда — на этот раз «Интер» на старте плей-офф.