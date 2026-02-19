Киву: «То, как “Интер” сражался и старался в матче с “Буде” — это было правильно»"

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение от «Буде-Глимта» (1:3) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Жаль, что так вышло. Cтарались, пытались как можно лучше приспособиться к этим условиям. К сожалению, мы проиграли, но думаю, что как мы сражались и старались — это было правильно», — цитирует пресс-служба УЕФА Киву.
Ответный матч пройдет 24 февраля в Милане. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
18 февр 23:00 Буде-Глимт — Интер 3:1.
«Буде-Глимт», что ты такое? Команда Хайкина обыграла еще одного гранда — на этот раз «Интер» на старте плей-офф.