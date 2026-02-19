Ричмонд
Хау: «Первый гол Гордона стал ключевым моментом в матче с “Карабахом”

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Карабахом» (6:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Во втором тайме “Ньюкасл” хотел не сбавлять темп, но игра изменилась. Соперники опустились назад и усложнили нам атакующую игру. Потребовалось немного времени, чтобы приспособиться. Хотя ближе к концу мы снова были хороши. То есть в целом все прошло для нас отлично.

Энтони Гордон был очень, очень хорош в первом тайме. Он забил так много, поскольку показал правильное отношение к игре с мячом. Я очень доволен и его первым голом, поскольку этот момент стал ключевым. Это было очень хорошее завершение атаки", — цитирует официальный сайт УЕФА Хау.

Ответный матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле 24 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

18 февр 20:45 Карабах — Ньюкасл Юнайтед 1:6.

