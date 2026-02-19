Леко: «Заслужили ничью в матче с “Атлетико” хорошей игрой и энергией»

«Горжусь своими игроками и всей командой. Очень непросто отыгрываться против такой команды, но мы это сделали, заслужили ничью хорошей игрой и энергией. Наш прессинг и оборона были на уровне. После обидного третьего гола снова вернулись в игру. Я доволен, хотя, если честно, могли и выиграть», — цитирует пресс-служба УЕФА Леко.