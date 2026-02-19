Ричмонд
Леко: «Заслужили ничью в матче с “Атлетико” хорошей игрой и энергией»

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко прокомментировал ничью с «Атлетико» (3:3) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Горжусь своими игроками и всей командой. Очень непросто отыгрываться против такой команды, но мы это сделали, заслужили ничью хорошей игрой и энергией. Наш прессинг и оборона были на уровне. После обидного третьего гола снова вернулись в игру. Я доволен, хотя, если честно, могли и выиграть», — цитирует пресс-служба УЕФА Леко.

Ответный матч пройдет в Испании через неделю, 24 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.

18 февр 23:00 Брюгге — Атлетико 3:3.

«Буде-Глимт», что ты такое? Команда Хайкина обыграла еще одного гранда — на этот раз «Интер» на старте плей-офф.