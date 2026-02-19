Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шик: «У “Байера” был тяжелый старт после зимней паузы, но мы сильно прибавили»

Нападающий «Байера» Патрик Шик прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (2:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Нападающий «Байера» Патрик Шик прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (2:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Форвард оформил дубль в этой встрече.

«Как нападающий, я должен проявлять терпение. Порой приходится ждать свой момент целый матч. Надо быть к этому готовым, такова работа нападающего. Сегодня я оказался в нужное время в нужном месте. У “Байера” был тяжелый старт после зимней паузы, но мы сильно прибавили. Посмотрим, насколько далеко все зайдет», — цитирует пресс-служба УЕФА Шика.

Ответная игра пройдет в Германии через неделю, 24 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

18 февр 23:00 Олимпиакос П — Байер 0:2.

«Буде-Глимт», что ты такое? Команда Хайкина обыграла еще одного гранда — на этот раз «Интер» на старте плей-офф.