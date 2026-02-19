Шик: «У “Байера” был тяжелый старт после зимней паузы, но мы сильно прибавили»

Нападающий «Байера» Патрик Шик прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (2:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Форвард оформил дубль в этой встрече.
«Как нападающий, я должен проявлять терпение. Порой приходится ждать свой момент целый матч. Надо быть к этому готовым, такова работа нападающего. Сегодня я оказался в нужное время в нужном месте. У “Байера” был тяжелый старт после зимней паузы, но мы сильно прибавили. Посмотрим, насколько далеко все зайдет», — цитирует пресс-служба УЕФА Шика.
Ответная игра пройдет в Германии через неделю, 24 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
18 февр 23:00 Олимпиакос П — Байер 0:2.
«Буде-Глимт», что ты такое? Команда Хайкина обыграла еще одного гранда — на этот раз «Интер» на старте плей-офф.