Гордон: «Карабах» — очень хорошая команда, и играть в Азербайджане непросто"

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон прокомментировал победу над «Карабахом» (6:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Я очень горд — не только собой, но и каждым причастным. Здесь всегда играть непросто, но я рад за всю команду. Решающее значение оказал верный настрой. “Карабах” — очень хорошая команда, и играть здесь непросто. Но наш прессинг с самого старта задал тон игре. Мы не переставали сражаться, и это давление принесло нам голевые моменты.
Что касается Лиги чемпионов, то задача «Ньюкасла» ясна — идти вперед от матча к матчу, стараться победить в каждом. Рекорды — это хорошо, но футбол — это командная игра. Индивидуальные достижения имеют значение, только если побеждает команда. И сегодня это было важнее всего", — цитирует пресс-служба УЕФА Гордона.
Ответный матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле 24 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
18 февр 20:45 Карабах — Ньюкасл Юнайтед 1:6.
«Буде-Глимт», что ты такое? Команда Хайкина обыграла еще одного гранда — на этот раз «Интер» на старте плей-офф.