Коутинью объявил об уходе из «Васко да Гама»: «Правда в том, что я очень морально истощен»

Недавно направляясь в раздевалку, я почувствовал и понял, что мое время в клубе закончилось, и пришла пора расставить приоритеты в отношении своего психического здоровья. Это очень больно. Правда в том, что я очень морально истощен. Я всегда был очень сдержанным, поэтому сказать это непросто, но мне нужно быть честным. Мои отношения с «Васко» — это отношения любви. И это будет продолжаться вечно. С тяжелым сердцем я понимаю, что сейчас самое время сделать шаг назад и завершить этот цикл в «Васко». Я благодарен за все, что я испытал здесь. Я навсегда оставлю «Васко» с собой. В моем сердце. В моей истории. В моей жизни. От всего сердца… Спасибо за все", — написал Коутинью.