Фабрегас извинился перед Аллегри за потасовку в конце матча «Милан» — «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас после ничьей с «Миланом» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии извинился перед тренером «россонери» Массимилиано Аллегри за стычку в концовке встречи.
"Прошу прощения, потому что я совершил неприятный поступок. Как сказал Киву, надо держать руки дома. Надеюсь, больше никогда этого не сделаю. Я извинился перед Аллегри и сделаю это еще раз, но его комментарий был преувеличен. Хоть я и допустил ошибку, это был небольшой штрих. Я также извинился перед Меньяном и Модричем, надеюсь, такое больше не повторится в моей карьере.
Я очень горжусь, потому что мы показали важную игру, которую можем повторить в субботу против «Ювентуса». Через 64 часа нас ждет еще один важный матч, и мы должны быть сосредоточены. Было важно показать такую игру, особенно после поражения от «Фиорентины», — приводит сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио слова Фабрегаса.
«Милан» набрал 54 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Комо» с 42 очками идет на шестой строчке.
Аллегри — про Фабрегаса: «Мальчишка, который начал тренировать только вчера».