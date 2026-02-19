Фабрегас извинился перед Аллегри за потасовку в конце матча «Милан» — «Комо»

"Прошу прощения, потому что я совершил неприятный поступок. Как сказал Киву, надо держать руки дома. Надеюсь, больше никогда этого не сделаю. Я извинился перед Аллегри и сделаю это еще раз, но его комментарий был преувеличен. Хоть я и допустил ошибку, это был небольшой штрих. Я также извинился перед Меньяном и Модричем, надеюсь, такое больше не повторится в моей карьере.