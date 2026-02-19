Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фабрегас извинился перед Аллегри за потасовку в конце матча «Милан» — «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас после ничьей с «Миланом» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии извинился перед тренером «россонери» Массимилиано Аллегри за стычку в концовке встречи.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас после ничьей с «Миланом» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии извинился перед тренером «россонери» Массимилиано Аллегри за стычку в концовке встречи.

"Прошу прощения, потому что я совершил неприятный поступок. Как сказал Киву, надо держать руки дома. Надеюсь, больше никогда этого не сделаю. Я извинился перед Аллегри и сделаю это еще раз, но его комментарий был преувеличен. Хоть я и допустил ошибку, это был небольшой штрих. Я также извинился перед Меньяном и Модричем, надеюсь, такое больше не повторится в моей карьере.

Я очень горжусь, потому что мы показали важную игру, которую можем повторить в субботу против «Ювентуса». Через 64 часа нас ждет еще один важный матч, и мы должны быть сосредоточены. Было важно показать такую игру, особенно после поражения от «Фиорентины», — приводит сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио слова Фабрегаса.

«Милан» набрал 54 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Комо» с 42 очками идет на шестой строчке.

Аллегри — про Фабрегаса: «Мальчишка, который начал тренировать только вчера».