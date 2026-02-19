Сака — о ничьей «Арсенала» с «Вулверхэмптоном»: «Очень разочарован результатом»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака рассказал, что в раздевалке команды была напряженная атмосфера после ничьей с «Вулверхэмптоном» в 31-м туре чемпионата Англии.
Матч прошел 18 февраля на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и завершился со счетом 2:2. У «канониров» в этой игре отличились Сака и Пьеро Инкапье.
«Да, напряженная [атмосфера в раздевалке]. Очень разочарован результатом, особенно тем, как мы играли во втором тайме. Далеко от того стандарта, который мы установили в этом сезоне. Пришло время проанализировать последние несколько игр и немедленно исправить ошибки, чтобы вернуться к победам, начать [новую] серию и набрать обороты, потому что сейчас мы немного потеряли этот импульс», — приводит ВВС слова футболиста.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 58 очками, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на 5 баллов. 22 февраля «канониры» на выезде сыграют против «Тоттенхэма».