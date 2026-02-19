Сака — о ничьей «Арсенала» с «Вулверхэмптоном»: «Очень разочарован результатом»

«Да, напряженная [атмосфера в раздевалке]. Очень разочарован результатом, особенно тем, как мы играли во втором тайме. Далеко от того стандарта, который мы установили в этом сезоне. Пришло время проанализировать последние несколько игр и немедленно исправить ошибки, чтобы вернуться к победам, начать [новую] серию и набрать обороты, потому что сейчас мы немного потеряли этот импульс», — приводит ВВС слова футболиста.