Ванакен: «Теперь все решится в Мадриде, это только начало»

«Было неприятно пропустить так быстро, а гол перед самым перерывом сделал задачу еще сложнее. В раздевалке сказали друг другу, что нужно идти вперед и переламывать игру. Так и сделали. Теперь все решится в Мадриде, это только начало», — цитирует пресс-служба УЕФА Ванакена.