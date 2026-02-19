Ричмонд
Ванакен: «Теперь все решится в Мадриде, это только начало»

Капитан «Брюгге» Ханс Ванакен прокомментировал ничью с «Атлетико» (3:3) в матче плей-офф Лиги чемпионов.

«Было неприятно пропустить так быстро, а гол перед самым перерывом сделал задачу еще сложнее. В раздевалке сказали друг другу, что нужно идти вперед и переламывать игру. Так и сделали. Теперь все решится в Мадриде, это только начало», — цитирует пресс-служба УЕФА Ванакена.

Ответный матч пройдет в Испании через неделю, 24 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.

18 февр 23:00 Брюгге — Атлетико 3:3.

