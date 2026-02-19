Фабрегас: «Должны благодарить Модрича за то, что он играет сейчас в Серии А»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас после ничьей с «Миланом» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии оценил игру полузащитника «россонери» Луки Модрича.
«Очень приятно наблюдать за игрой Модрича. Мы пытались атаковать его, прессинговать, но даже с 41-летним ним ничего не сделаешь. Он феномен, мы должны благодарить его за то, что он в Серии А», — приводит сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио слова Фабрегаса.
«Милан» набрал 54 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Комо» с 42 очками идет на шестой строчке.
