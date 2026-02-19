Защитник ЦСКА Матеус Рейс поддержал Винисиуса после скандала в матче с «Бенфикой»

На 50-й минуте матча «Бенфика» — «Реал» Винисиус после забитого гола сообщил арбитру Франсуа Летексье, что вингер лиссабонской команды Джанлука Престианни оскорбил его на расовой почве. Судья остановил матч. Игра возобновилась спустя 10 минут.