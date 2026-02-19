Ричмонд
Защитник ЦСКА Матеус Рейс поддержал Винисиуса после скандала в матче с «Бенфикой»

Новичок ЦСКА Матеус Рейс поддержал бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, который стал участником расистского скандала в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

«Танцуй, Вини! Огонь по расистам!» — написал Рейс в комментариях под постом Винисиуса в социальной сети.

На 50-й минуте матча «Бенфика» — «Реал» Винисиус после забитого гола сообщил арбитру Франсуа Летексье, что вингер лиссабонской команды Джанлука Престианни оскорбил его на расовой почве. Судья остановил матч. Игра возобновилась спустя 10 минут.

Рейс выступал за лиссабонский «Спортинг» с февраля 2021 года. 12 февраля армейцы объявили о подписании 30-летнего бразильского защитника.

