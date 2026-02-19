Мендилибар: «Во втором матче с “Байером” теперь будет очень сложно»

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал поражение от «Байера» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Олимпиакос» пропустили два гола за три минуты в период, когда показывали свою лучшую игру. В первом тайме «Байер» был сильнее, но не забил. На последних минутах мы старались сократить счет, вернуться в игру, но этому было не суждено случиться.
Во втором матче теперь будет очень сложно. Но надеемся забить и усложнить жизнь сопернику, навязать ему борьбу, сохранить интригу. Факт в том, что мы не можем забить в трех матчах подряд. Мы немного сбавили обороты и стали менее агрессивными в атаке. Думаю, нам надо снова чаще бить, лучше завершать атаки. Надо, чтобы наши нападающие действовали более агрессивно в штрафной", — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.
Ответная игра пройдет в Германии через неделю, 24 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
18 февр 23:00 Олимпиакос П — Байер 0:2.
