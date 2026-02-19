Ричмонд
Тедеско: «Хорошо бы обойтись без ошибок в первом матче с “Ноттингемом”

Главный тренер «Фенербахче» Доменик Тедеско поделился ожиданиями от первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против «Ноттингем Форест».

Главный тренер «Фенербахче» Доменик Тедеско поделился ожиданиями от первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против «Ноттингем Форест».

«У “Ноттингем Форест” новый тренер, поэтому они начнут с чистого листа. Но и наша команда очень мотивирована. Знаем, что впереди очень важный матч. Есть возможность начать дома с победы. Хорошо бы вообще обойтись без ошибок, иначе наказание последует незамедлительно. Надо сохранить предельную концентрацию с первой секунды», — цитирует пресс-служба УЕФА Тедеско.

Матч «Фенербахче» — «Ноттингем Форест» пройдет сегодня, 19 февраля, в Турции. Начало игры — 20:45 по московскому времени.