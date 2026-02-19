Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»

Российский лыжник Савелий Коростелев пошутил об отсутствии презервативов и спонсорских смартфонов на Олимпиаде-2026 в Италии.

Ранее оргкомитет сообщал, что в Олимпийской деревне закончились средства контрацепции, которые выдаются спортсменам (но позже запасы были пополнены).

Коростелев прокомментировал в соцсети видео ски-альпиниста Никиты Филиппова, который также рассказал, что ему не подарили спонсорский смартфон Samsung. Эти устройства предоставляют всем участникам Игр, за исключением представителей некоторых стран.

«Ни гондонов, ни смартфонов», — написал Коростелев.

«Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!» — ответил Филиппов.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 22 февраля.

На Олимпиаде закончились презервативы. Их выдали чуть ли не рекордно мало.

«Всем выдают, а нас обделили». Почему нашим спортсменам не подарили смартфоны в Милане.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше