Коростелев пошутил о дефиците в Олимпийской деревне: «Ни гондонов, ни смартфонов». Ски-альпинист Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»

Ранее оргкомитет сообщал, что в Олимпийской деревне закончились средства контрацепции, которые выдаются спортсменам (но позже запасы были пополнены).
Коростелев прокомментировал в соцсети видео ски-альпиниста Никиты Филиппова, который также рассказал, что ему не подарили спонсорский смартфон Samsung. Эти устройства предоставляют всем участникам Игр, за исключением представителей некоторых стран.
«Ни гондонов, ни смартфонов», — написал Коростелев.
«Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!» — ответил Филиппов.
Церемония закрытия Олимпиады пройдет 22 февраля.
