Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илья Скоропупов: «Я как будто воспитанник медиафутбола»

Экс-хавбек ФК «10» Илья Скоропупов рассказал о своем отношении к медиафутболу после перехода в «Урал-2».

Источник: Спортс"

«Я как будто воспитанник медиафутбола. Потому что я в нем вырос и стал более-менее нормальным футболистом. У меня много воспоминаний отсюда. Если все перечислять, то можно сойти с ума. Но всегда были классные и запоминающиеся эмоции», — сказал полузащитник «Урала-2».

Ранее Скоропуп подписал контракт с «Уралом-2». 23-летний полузащитник ранее не выступал в профи, но играл за Basement, «Матч ТВ», «Титан», 2Drots и ФК «10» в WINLINE Медиалиге.

Скоропуп — чемпион МФЛ-4 и обладатель Кубка Лиги. Осенью 2025-го хавбек забил в ворота «Краснодара» в товарищеском матче (2:2).