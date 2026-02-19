Илья Скоропупов: «Я как будто воспитанник медиафутбола»

«Я как будто воспитанник медиафутбола. Потому что я в нем вырос и стал более-менее нормальным футболистом. У меня много воспоминаний отсюда. Если все перечислять, то можно сойти с ума. Но всегда были классные и запоминающиеся эмоции», — сказал полузащитник «Урала-2».
Ранее Скоропуп подписал контракт с «Уралом-2». 23-летний полузащитник ранее не выступал в профи, но играл за Basement, «Матч ТВ», «Титан», 2Drots и ФК «10» в WINLINE Медиалиге.
Скоропуп — чемпион МФЛ-4 и обладатель Кубка Лиги. Осенью 2025-го хавбек забил в ворота «Краснодара» в товарищеском матче (2:2).