Сафонов поддержал Непряеву и Коростелева перед марафоном на Олимпиаде: «Даже немножко вам завидую — сам хотел бы представлять сборную России на официальных соревнованиях»

"Савелий и Дарья, передаю вам большой привет и желаю большой удачи в предстоящих официальных соревнованиях на Олимпиаде. Я даже немножко вам завидую, потому что самому очень хотелось бы представлять сборную России на официальных международных соревнованиях. Вам выпадает такая возможность, поэтому это уже победа.
Желаю вам большой удачи, и чтобы в конце вы были сами довольны прежде всего своей проделанной работой. Это самое главное, поэтому будем смотреть, будем болеть. Мы с вами", — сказал Сафонов.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше