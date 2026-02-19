Ричмонд
Сафонов поддержал Непряеву и Коростелева перед марафоном на Олимпиаде: «Даже немножко вам завидую — сам хотел бы представлять сборную России на официальных соревнованиях»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов поддержал российских лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева в преддверии масс-старта на 50 км на Олимпиаде.

Источник: Спортс"

"Савелий и Дарья, передаю вам большой привет и желаю большой удачи в предстоящих официальных соревнованиях на Олимпиаде. Я даже немножко вам завидую, потому что самому очень хотелось бы представлять сборную России на официальных международных соревнованиях. Вам выпадает такая возможность, поэтому это уже победа.

Желаю вам большой удачи, и чтобы в конце вы были сами довольны прежде всего своей проделанной работой. Это самое главное, поэтому будем смотреть, будем болеть. Мы с вами", — сказал Сафонов.

