Юлия Чепалова: «Олимпиада без России — это недоОлимпиада. Не считаю победы Клэбо легитимными»

Ранее Клэбо стал десятикратным олимпийским чемпионом. На Играх-2026 он на данный момент выиграл пять гонок из пяти.
"Не считаю эти победы Клэбо легитимными. У него как таковых и нет соперников на этих соревнованиях. Олимпиада без России — это недоОлимпиада.
Норвежцы-то считают свои медали справедливыми. Я, конечно, поздравляю Клэбо с победами, но не считаю его полноценным олимпийским чемпионом, потому что он выиграл эти медали без участия многих российских спортсменов, то есть не в борьбе со всеми сильнейшими лыжниками мира", — сказала Чепалова.
На Олимпиаде-2026 выступают 13 россиян в нейтральном статусе, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Теперь Клэбо второй в истории по золоту Игр. Не среди зимников — вообще!