Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев об актрисе, пообещавшей «секс-марафон» Коростелеву: «Он ушатает порнозвезду за час. После этого ей придется пойти секретарем в офис Вяльбе»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пошутил о российской порноактрисе Мэри Рок, которая пообещала «16-часовой секс-марафон» лыжнику Савелию Коростелеву, если тот возьмет медаль на Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

В субботу Коростелев пробежит лыжный марафон на 50 км классическим стилем.

"Надеюсь, Коростелев вместе с Иверсеном будет из тех, кто попытается помешать Клэбо снять джекпот. Мне в интервью Юрий Каминский сказал, что есть фундаментальные проблемы в технике, посадке. С уходом Каминского в офисе Вяльбе наука вся пропала. Несмотря на все это, надеюсь, что Савелий поборется в этой гонке за медали, может, даже за золотую.

Савелий пользуется огромной популярностью. Какая-то порнозвезда предложила ему 16-часовой секс, если он выиграет медаль. Хочу сказать, что Савелий в расцвете своих сил, он ее ушатает за час. После этого ей придется сменить род деятельности и пойти секретарем по особым поручениям в офис Елены Валерьевны Вяльбе", — сказал Губерниев.

Коростелев о предложении порноактрисы устроить «16-часовой секс-марафон»: «За такой медиа-выхлоп еще и в должниках останусь ?».