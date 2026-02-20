Губерниев об актрисе, пообещавшей «секс-марафон» Коростелеву: «Он ушатает порнозвезду за час. После этого ей придется пойти секретарем в офис Вяльбе»

В субботу Коростелев пробежит лыжный марафон на 50 км классическим стилем.
"Надеюсь, Коростелев вместе с Иверсеном будет из тех, кто попытается помешать Клэбо снять джекпот. Мне в интервью Юрий Каминский сказал, что есть фундаментальные проблемы в технике, посадке. С уходом Каминского в офисе Вяльбе наука вся пропала. Несмотря на все это, надеюсь, что Савелий поборется в этой гонке за медали, может, даже за золотую.
Савелий пользуется огромной популярностью. Какая-то порнозвезда предложила ему 16-часовой секс, если он выиграет медаль. Хочу сказать, что Савелий в расцвете своих сил, он ее ушатает за час. После этого ей придется сменить род деятельности и пойти секретарем по особым поручениям в офис Елены Валерьевны Вяльбе", — сказал Губерниев.
Коростелев о предложении порноактрисы устроить «16-часовой секс-марафон»: «За такой медиа-выхлоп еще и в должниках останусь ?».