Губерниев об актрисе, пообещавшей «секс-марафон» Коростелеву: «Он ушатает порнозвезду за час. После этого ей придется пойти секретарем в офис Вяльбе»

"Надеюсь, Коростелев вместе с Иверсеном будет из тех, кто попытается помешать Клэбо снять джекпот. Мне в интервью Юрий Каминский сказал, что есть фундаментальные проблемы в технике, посадке. С уходом Каминского в офисе Вяльбе наука вся пропала. Несмотря на все это, надеюсь, что Савелий поборется в этой гонке за медали, может, даже за золотую.