«Панатинаикос» и «Виктория» сыграли вничью

«Панатинаикос» и «Виктория» сыграли вничью в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы — 2:2. Игра прошла в Греции на олимпийском стадионе Афин.

У греческой команды дубль оформил Эндрюс Тетте. У гостей отличились Денис Вишински и Томаш Ладра.

19 февр 23:00 Панатинаикос — Виктория Пл 2:2.

В другой встрече «Лудогорец» победил «Ференцварош» — 2:1. Игра прошла в Болгарии на стадионе «Хувефарма Арена».

У болгарской команды отличились Квадво Дуа и Сон. Единственный мяч гостей на счету форварда Бамиделе Юсуфа.

Ответные матчи пройдут через неделю, 26 февраля.

19 февр 23:00 Лудогорец — Ференцварош 2:1.