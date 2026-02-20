Ричмонд
Олимпиада-2026, 19 февраля, все медали дня: Филиппов взял серебро в ски-альпинизме, фигуристка Петросян — 6-я, США обыграли Канаду в женском хоккее

19 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли шесть комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

19 февраля, четверг.

Фристайл.

Акробатика, мужчины — соревнования перенесены.

Ски-альпинизм.

Спринт, женщины.

1. Марианна Фаттон (Швейцария).

2. Эмили Арроп (Франция).

3. Ана Алонсо Родригес (Испания).

Спринт, мужчины.

1. Ориол Кардона Колл (Испания).

2. Никита Филиппов (Россия).

3. Тибо Ансельме (Франция).

Лыжное двоеборье.

Командные соревнования.

1. Андреас Скоглунд — Йенс Люрос Офтебру (Норвегия).

2. Ээро Хирвонен — Илькка Херола (Финляндия).

3. Штефан Реттенеггер — Йоханнес Лампартер (Австрия).

Хоккей.

Женщины.

1. США.

2. Канада.

3. Швейцария.

Конькобежный спорт.

1500 м, мужчины.

1. Нин Чжунъянь (Китай).

2. Джордан Штольц (США).

3. Кьелд Нейс (Нидерланды).

Фигурное катание.

Женщины.

1. Алиса Лью (США).

2. Каори Сакамото (Япония).

3. Ами Накаи (Япония)…

