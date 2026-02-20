Ричмонд
«Фиорентина» разгромила «Ягеллонию» в Лиге конференций

«Фиорентина» крупно выиграла у «Ягелонии» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций — 3:0.

«Фиорентина» крупно выиграла у «Ягеллонии» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций — 3:0. Игра прошла на городском стадионе Белостока в Польше.

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине отличились Лука Раньери, Роландо Мандрагора и Роберто Пикколи.

19 февр 23:00 Ягеллония — Фиорентина 0:3.

В других встречах «Целе» на вызеде переиграл «Дриту» (3:2), «Омония» дома в большинстве проиграла «Риеке» (0:1), «Самсунспор» одержал победу над «Шкендией» (1:0).

Ответные матчи пройдут через неделю, 26 февраля. Победители сыграют в ⅛ финала Лиги конференций.

19 февр 23:00 Дрита — Целе 2:3 19 февр 23:00 Омония — Риека 0:1 19 февр 23:00 Шкендия — Самсунспор 0:1.