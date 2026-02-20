«Фиорентина» разгромила «Ягеллонию» в Лиге конференций

«Фиорентина» крупно выиграла у «Ягеллонии» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций — 3:0. Игра прошла на городском стадионе Белостока в Польше.
В первом тайме голов забито не было. Во второй половине отличились Лука Раньери, Роландо Мандрагора и Роберто Пикколи.
19 февр 23:00 Ягеллония — Фиорентина 0:3.
В других встречах «Целе» на вызеде переиграл «Дриту» (3:2), «Омония» дома в большинстве проиграла «Риеке» (0:1), «Самсунспор» одержал победу над «Шкендией» (1:0).
Ответные матчи пройдут через неделю, 26 февраля. Победители сыграют в ⅛ финала Лиги конференций.
19 февр 23:00 Дрита — Целе 2:3 19 февр 23:00 Омония — Риека 0:1 19 февр 23:00 Шкендия — Самсунспор 0:1.