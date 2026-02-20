Ричмонд
Олимпиада-2026. Керлинг. Великобритания сыграет в финале с Канадой, Норвегия встретится с Швейцарией в матче за бронзу

21 февраля на Олимпиаде в Италии пройдет финальный матч мужского турнира по керлингу, 20 февраля состоится матч за 3-е место.

Источник: Спортс"

Олимпиада-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Мужчины.

21 февраля.

Финал.

Великобритания — Канада — 21:05.

20 февраля.

Матч за бронзу.

Норвегия — Швейцария — 21:05.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

