Олимпиада-2026. Керлинг. Великобритания сыграет в финале с Канадой, Норвегия встретится с Швейцарией в матче за бронзу

Олимпиада-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Мужчины.
21 февраля.
Финал.
Великобритания — Канада — 21:05.
20 февраля.
Матч за бронзу.
Норвегия — Швейцария — 21:05.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.Читать дальше