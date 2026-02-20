Бывшего гендиректора «Торпедо» Скородумова отпустили из-под стражи под домашний арест

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов был отпущен из-под стражи под домашний арест, сообщает РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.
По информации источника, в октябре 2025 года 33-летний россиянин заключил досудебное соглашение с первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным. Он дал показания на других фигурантов уголовного дела.
В июне прошлого года Скородумов, совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и бухгалтер клуба Ирина Волкова были арестованы по подозрению в попытке дать взятку арбитру (ч. 2 ст. 184 УК РФ).
