«Селтик» — «Штутгарт»: видеообзор матча Лиги Европы

«Штутгарт» на выезде переиграл «Селтик» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы — 4:1.

«Штутгарт» на выезде переиграл «Селтик» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы — 4:1.

У немецкой команды дубль оформил Биляль Эль-Ханнус, а также по одному голу забили Джейми Левелинг и Тиагу Томаш. Единственный мяч хозяев на счету Беньямина Нюгрена.

Ответный матч через неделю, 26 февраля, в Германии. Начало игры — 20:45 по московскому времени.

19 февр 23:00 Селтик — Штутгарт 1:4.

