«Зриньски» — «Кристал Пэлас»: видеообзор матча Лиги конференций

«Зриньски» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций — 1:1.
В конце первого тайма нападающий английской команды Исмаила Сарр открыл счет. Сразу после перерыва хозяева отыгрались — забил полузащитник Карло Абрамович.
Ответная игра пройдет в Англии через неделю, 26 февраля. Игра начнется — в 23:00 по московскому времени.
19 февр 20:45 Зриньски — Кристал Пэлас 1:1.
