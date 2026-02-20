Ричмонд
«Бруклин» проиграл «Кливленду», Дёмин набрал 10 очков

«Кливленд» на своем паркете выиграл у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:84.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 26 минут, набрал 10 очков, сделал 5 подборов и 1 результативную передачу.

«Кливленд» с результатом 35−21 занимает 4-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке — 15−39.

НБА.

Регулярный чемпионат.

«Кливленд» — «Бруклин» — 112:84 (34:16, 36:32, 32:19, 10:17).

К: Митчелл (17), Харден (16), Аллен (15 + 10 подборов), Шредер (12), Тайсон (11).

Б: Портер (14), Агбаджи (13), Вольф (11), Дёмин (10).