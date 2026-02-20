Ричмонд
Тедеско назвал причины поражения «Фенербахче» от «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (0:3) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

«Ноттингем Форест» сегодня действовал очень остро. Они были сильны, и нам было трудно навязать свою игру, потому что у нас было мало времени с мячом. В первые 30 минут они сильно прессинговали, и мы не смогли найти способ нейтрализовать их", — цитирует пресс-служба УЕФА Тедеско.

Ответная игра пройдет в Англии через неделю, 26 февраля. Игра начнется — в 23:00 по московскому времени.

19 февр 20:45 Фенербахче — Ноттингем Форест 0:3.

